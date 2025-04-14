«Улучшит психическое здоровье и укрепит мышцы»: россиянам рассказали о пользе планки

Планка, суть которой заключается в удержании тела в статическом положении с опорой на предплечья и пальцы ног, может снизить риск травм позвоночника и улучшить гибкость. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, это упражнение укрепит глубокие и косые мышцы живота и мышцы спины и кора, улучшит устойчивость и поддержку позвоночника. Помимо этого, планка будет способствовать равновесию и улучшит рельеф живота. Еще один полезный эффект — улучшение психического здоровья при регулярном выполнении.

«У человека, который занимается спортом, повышается самооценка, снижается тревожность и стресс, а также усиливается чувство благополучия», — отметил преподаватель физкультуры Анджело Марсио.

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева до этого говорила, что пожилым людям важно выполнять упражнения на баланс, чтобы защититься от травматизма из-за проблем с равновесием и координацией.

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