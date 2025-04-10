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Названы физические упражнения, которые важно выполнять пожилым

Гериатр Ткачева: упражнения на баланс важно выполнять пожилым
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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Пожилым людям важно выполнять упражнения на баланс, чтобы защититься от травматизма из-за проблем с равновесием и координацией. Об этом «Москве 24» рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева.

Так, например, можно стоять на одной ноге и использовать в тренировках балансировочный вращающийся диск. Кроме того, представителям старшего поколения важно уделять внимание силовым упражнениям, чтобы наращивать мышечную массу.

«Мышцы, выделяя биологически активные вещества, защищают нас от старения. Поэтому даже самые простые разгибания-сгибания рук с гантелями очень полезны в пожилом возрасте. При этом вместо гирь в тренировках можно использовать любые утяжелители. Например, бутылки с водой», — отметила Ткачева.

Ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев, в свою очередь, отметил, что для людей в возрасте важна любая умеренная физическая нагрузка, потому что она позволит сохранить подвижность суставов, натренировать сердечно-сосудистую систему и отрегулировать тонус сосудов.

Нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская до этого говорила, что поддержание умственной активности и обучение чему-то новому помогут предотвратить ухудшение памяти в пожилом возрасте.

Ранее ученые выяснили, чем гранат полезен для пожилых.

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