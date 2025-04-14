Эксперт объяснил, какие специи и добавки противопоказаны детям

Многие специи и добавки опасны для детей и могут нанести их здоровью серьезный вред. Так, например, корица, перец и куркума слишком аллергичны для детского организма, а чеснок и лук-порей противопоказаны для малышей в возрасте до двух лет, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, большую часть специй можно постепенно вводить небольшими порциями в детское меню ребенка после того, как ему исполнится год — до этого возраста организм малыша может не справиться с пряностями.

«Даже небольшое количество определенных специй может спровоцировать аллергическую реакцию, раздражение желудка или кишечника. Лучше ограничивать меню малыша простыми продуктами без добавления соли, сахара и специй», — посоветовал Быстров.

По его словам, избыток специй в рационе ребенка чреват проблемами с пищеварением и отравлением. Многие специи, имеющие форму порошка, раздражают дыхательные пути при вдыхании, другие могут вообще изменить восприятие вкуса у ребенка. Поэтому важно соблюдать осторожность, не использовать для приготовления пищи ребенку готовые смеси с консервантами и усилителями вкуса, а ассортимент специй расширять постепенно, ориентируясь на индивидуальные особенности ребенка, заключил эксперт.

Напомним, Быстров также подчеркивал в беседе с «Газетой.Ru», что некачественные приправы представляют серьезную угрозу для здоровья, так как они могут содержать плесень, патогенные бактерии и различные вредные добавки, включая канцерогены и мутагены. По его словам, при выборе приправ важно внимательно изучать состав на этикетке: количество ингредиентов должно быть минимально, без консервантов и красителей.

Ранее ученый рассказал, как отличить качественные специи от подделки.