Ученый рассказал, как отличить качественные специи от подделки

Определить подлинность куркумы поможет тест с уксусом, а шафрана — погружение в воду. Об этом изданию Daily Mail рассказал биолог Терри МакГрат, главный научный сотрудник британской компании по оценке качества продуктов питания Bia Analytical.

По словам ученого, фальсификация не только ухудшает качество специй, но и повышает риск возникновения аллергических реакций из-за присутствия посторонних ингредиентов (таких как скорлупа орехов). Некоторые добавки могут быть крайне токсичными в больших дозах, в то время как другие используются как «наполнители» для увеличения объема продукта.

МакГрат отметил, что фальсификации часто подвергается шафран. Часто для улучшения внешнего вида некачественной продукции недобросовестные производители добавляют натуральные или искусственные (иногда промышленные) красители.

Чтобы проверить шафран на подлинность, рекомендуется поместить небольшое количество рылец в холодную воду. Пигменты шафрана растворяются в воде медленно, поэтому быстрое изменения цвета жидкости может говорить о низком качестве. Однако такой тест срабатывает не всегда — красители могут быть и водостойкими.

Некоторые исследования показали, что порошок куркумы часто содержит желтый мел. При низких концентрациях эта добавка не влияет на вкус или внешний вид специи, поэтому обнаружить ее крайне сложно. Ученый объяснил, что карбонат кальция, содержащийся в меле, вступает в реакцию с некоторыми кислотами, образуя соль, воду и углекислый газ.

Чтобы определить, есть ли в куркуме мел, нужно поместить ложку порошка в высокий стакан или пробирку, а затем добавить равное количество крепкого белого уксуса или средства для очистки сточных вод с соляной кислотой. Образование маленьких пузырьков укажет на низкое качество специи.

Ранее ученые выяснили, что бобовые, зеленый чай и куркума защищают от рака.