Россиян предупредили об опасности некачественных приправ

Некачественные приправы представляют серьезную угрозу для здоровья, так как они могут содержать плесень, патогенные бактерии и различные вредные добавки, включая канцерогены и мутагены, заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Например, в некоторых приправах обнаружены высокие концентрации нитратов и нитритов, которые взаимодействуют с белками в организме, образуя опасные нитрозамины — известные канцерогены. Мутагены, такие как бензопирен, могут вызывать изменения в генетическом материале клеток (ДНК), увеличивая риск развития онкологических заболеваний. Бензопирен часто присутствует в копченых продуктах и приправах с натуральными дымовыми ароматизаторами. Афлатоксины, выделяемые плесневыми грибами, также могут быть канцерогенными и вызывать повреждение печени», — объяснил он.

Некоторые некачественные приправы содержат токсичные металлы свинец и кадмиум, которые накапливаются в организме и негативно влияют на нервную систему, почки и другие органы. Кроме того, в них могут быть остатки пестицидов, использовавшихся для защиты растений от вредителей. Нередко недобросовестные производители добавляют в продукт различные дешевые ингредиенты, синтетические красители, ароматизаторы и консерванты. Они не только снижают питательную ценность продукта, но и способны вызвать аллергические реакции, проблемы с пищеварением и негативно повлиять на нервную систему.

«Например, тартразин может вызывать гиперактивность у детей», — отметил эксперт.

При выборе приправ важно внимательно изучать состав на этикетке: количество ингредиентов должно быть минимально, без консервантов и красителей. Обращайте внимание на сертификаты, подтверждающие безопасность и качество продукции. Местные производители часто предлагают более свежие и качественные приправы, так как они проходят меньше этапов транспортировки и хранения.

«Учитывайте, что неправильное хранение приправ может привести к потере их свойств. Храните их в сухом, темном месте, вдали от источников тепла и влаги, чтобы сохранить их вкус и полезные свойства», — резюмировал Быстров.

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