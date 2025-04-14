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Россиянам напомнили об опасности употребления любой испорченной пищи

Врач Кашух: человеку опасно употреблять любую испорченную пищу
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В пищу опасно употреблять любую испорченную пищу, поскольку в ней размножаются патогенные микроорганизмы. Об этом в интервью РИАМО напомнила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

При этом, по ее словам, рыбные и мясные консервы могут быть опаснее протухшего мяса, поскольку несут в себе дополнительную опасность — ботулизм.

«Чтобы обезопасить себя, стоит внимательно относиться к выбору продуктов: не покупать мясо и рыбу у частников и у обочин дорог. Обязательно оценивать сроки годности и внешний вид продукта. И если возникают хоть малейшие сомнения в его качестве — отказаться от покупки», — заключила гастроэнтеролог.

Она добавила, что особенно тяжело переносят отравления маленькие дети, а также взрослые с хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом.

Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого предупреждал, что посуду со сколами и трещинами использовать нельзя. Основная проблема, по его словам, заключается в том, что повреждения на керамике создают идеальные условия для размножения бактерий и плесени.

Ранее врач объяснила, как избавиться от бактерий стафилококка при приготовлении еды.

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