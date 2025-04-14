Врач объяснила, как избавиться от бактерий стафилококка при приготовлении еды

Чтобы уничтожить энтеротоксины, которые выделяют патогенные штаммы стафилококков, продукты необходимо варить при температуре 100°C в течение двух часов. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Сальмонеллы в замороженном мясе сохраняются до полугода, а в тушках птиц — до года. При этом бактерии не просто выживают, но и размножаются в продуктах, выделяя токсины. И если сами микроорганизмы погибают при термической обработке, то токсины не теряют своих ядовитых свойств даже при длительном кипячении», — отметила специалист.

Она также предупредила, что зараженные продукты внешне и по вкусовым качествам могут ничем не отличаться от качественных.

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова до этого говорила, что плесень, которая образуется при хранении хлеба, орехов, фруктов или варенья часто производит токсины, которые способны вызывать отравления, аллергию или даже повышать риск возникновения онкологических заболеваний.

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