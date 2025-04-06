Россиянам объяснили, почему нельзя использовать посуду со сколами и трещинами

Использование посуды со сколами и трещинами может показаться безобидным, особенно если речь идет о любимой кружке или тарелке, к которой вы привыкли. Однако с научной точки зрения это может быть небезопасно для здоровья, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Основная проблема заключается в том, что повреждения на керамической посуде создают идеальные условия для размножения бактерий и плесени. Когда глазурь, покрывающая керамику, повреждается, пористый материал керамики становится открытым для взаимодействия с внешней средой. Вода, влага и остатки пищи, попадая в микротрещины и сколы, создают благоприятную среду для развития микроорганизмов. Среди бактерий, которые могут обитать в таких повреждениях, выделяются Acinetobacter и Pseudomonas. Acinetobacter, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Pseudomonas. Acinetobacter к тому же известна своей устойчивостью к антибиотикам. Кроме того, в трещинах и сколах нередко развивается плесень, которая при попадании в организм может провоцировать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем», — объяснил он.

Если посуда сделана из керамики или стекла, покрытого глазурью, сколы могут обнажить нижележащие слои материала. Иногда они содержат вредные вещества, такие как свинец или кадмий, которые ранее использовались при изготовлении посуды. При контакте с пищей или напитками, особенно горячими, эти токсичные вещества могут выделяться и попадать в организм, что опасно для здоровья.

«Стеклянная посуда, в отличие от керамической, менее подвержена риску стать рассадником бактерий, так как стекло не является пористым материалом. Тем не менее, сколы на стеклянной посуде так же опасны, но по другой причине: они могут повлечь за собой порезы во время мытья или использования посуды. К тому же, трещины и сколы ослабляют структуру материала, делая его еще более хрупким. Это увеличивает риск того, что посуда может полностью расколоться во время использования, что может привести к различным травмам и ожогам», — резюмировал Дорохов.

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