В Бурятии двоим детям стало плохо после того, как неизвестные угостили их жвачкой

В Бурятии детям стало плохо после того, как неизвестные угостили их жвачкой

В Бурятии двоим восьмилетним детям стало плохо после того, как они приняли угощение от незнакомцев. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Мухоршибирском районе. Двое детей ощутили недомогание и рассказали родителям, что за день до этого приняли угощение от неизвестных. Малолетних направили в больницу для забора анализов и обследования. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Telegram-канал «Тивиком News» сообщает, что, предварительно, детей угостили двое мужчин, которые проезжали мимо на темном автомобиле. Они дали малолетним жвачку.

До этого школьницы попали в больницу с отравлением, съев таблетки, предложенные незнакомцами, в «Москве-Сити». Девочки употребили неустановленные вещества и направились в лобби отеля, где уснули на диване.

Ранее четыре школьницы случайно съели соль для ванн.