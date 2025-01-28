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Школьницы попали в больницу с отравлением, съев таблетки от незнакомцев в «Москва-Сити»

SHOT: в Москве школьницы, съевшие неизвестные таблетки, попали в больницу
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Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Две школьницы попали в больницу, съев таблетки, которые им предложили незнакомцы в «Москве-Сити». Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в «Москве-Сити». Две девочки из Рязани в возрасте 13 и 15 лет втайне от родителей приехали в столицу, чтобы снять контент для соцсетей. Пока школьницы гуляли, они познакомились с неизвестными молодыми людьми, которые угостили их таблетками. Несовершеннолетние употребили неустановленные вещества и направились в лобби отеля, где уснули на диване.

Девочкам вызвали бригаду скорой помощи, медики доставили их в больницу с подозрением на отравление психотропными веществами. На данный момент школьницы пришли в себя.

Отмечается, что для рязанских подруг это уже вторая самостоятельная поездка в Москву. В первый раз полицейские остановили их на улице и, выяснив обстоятельства присутствия несовершеннолетних в столице, отправили их домой.

Ранее школьник из Петербурга попал в реанимацию, выпив предложенные знакомыми таблетки.

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