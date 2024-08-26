Четыре школьницы случайно съели соль для ванн

В Балашихе четыре девочки отравились солью для ванн, которую подарила бабушка, дети приняли косметическое средство за лакомство. Об этом сообщает mk.ru.

Жительница Балашихи подарила двум своим внучкам соль для ванн в красивой упаковке, не объяснив им для чего используется средство. Девочки приняли подарок за съедобный порошок-шипучку и угостили им подруг.

Девочки насыпали кристаллы в ладошки и проглотили, поняв, что вкус порошка не напоминает сладости, сестры рассказали о произошедшем матери. Женщина немедленно вызвала скорую помощь. Девочек осмотрел педиатр и отпустил на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что пятилетняя жительница Свердловской области отравилась бледной поганкой и попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь девочки почти месяц, когда у маленькой пациентки начала отказывать печень, ее перевели на лечение в Москву. Было принято решение об экстренной трансплантации печени от одного из родственников. Донором органа стала мать ребенка

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Ранее школьница отравилась неизвестным веществом в детском лагере в Ленобласти.