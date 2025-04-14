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Психолог раскрыл эффективную технику преодоления тяги к вредной пище и сладкому

Психолог Хорс: тягу к вредной пище можно побороть особым способом пережевывания
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Постоянная тяга к вредной пище и сладостям схожа с «ломкой», возникающей во время абстинентного синдрома у зависимых от алкоголя и наркотиков. Чтобы справиться с этим состоянием, нужно применять технику осознанного питания, которая базируется на морально-волевом ресурсе, рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс Общественной Службе Новостей.

Желание попробовать вредную пищу или сладость заключается в потребности ощутить определенный вкус, а сделать это можно при помощи «микроскопической порции», отметил специалист.

«Хочется чипсов — возьми одну чипсину и потихоньку ее ешь. Во рту будет тот самый вкус. Хочется шоколада — отломи маленькую дольку и рассасывай ее, не глотая сразу. Постарайся с этим вкусом взаимодействовать,» — посоветовал он.

Зачастую люди, имеющие лишний вес, привыкли быстро прожевывать и проглатывать пищу, мало обращая внимание на её вкусовые характеристики. Они достигают желаемого чувства удовлетворения за счет большого объема еды, а не ее вкуса, что является ошибкой, отметил психолог. По его мнению, важно, чтобы человек внимательно «взаимодействовал» со вкусом еды, ел, откусывая маленькие кусочки, сосредотачиваясь именно на вкусе. Это даст длительное раздражение вкусовых рецепторов, позволит мозгу выделить дофамин и удовлетворит желание при потреблении пищи в куда меньших объемах, подчеркнул Хорс.

«Это называется техника осознанного питания, когда ты получаешь удовольствие от вкуса, как бы превращая употребление еды в дегустацию,» — заключил психолог.

До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что тяга к вредной пище — например, желание есть чипсы и выпечку — обусловлена желанием получить радость и награду, к примеру, за успешный рабочий день, заключенный контракт и т. д. Это, по его словам, является нормой, но важно помнить, что нельзя есть вредные продукты вместо еды.

Ранее россиянам объяснили, как справиться с «сахарными ломками» и тягой к сладкому.

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