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Врач объяснил, о чем говорит тяга к вредным продуктам

Врач Гинзбург: тяга к вредным продуктам обусловлена эмоциональной составляющей

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Freepik.com

Существует мнение, что тяга к фастфуду или другим вредным продуктам может свидетельствовать о наличии дисбаланса питательных веществ. Однако это не совсем так. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«При дефиците некоторых биоактивных веществ возникает инверсия вкусов — хочется чего-то несъедобного, например, тяга к мелу у молодых женщин считается дефицитом железа. То есть появляются неправильные вкусовые пристрастия, на которые желательно обращать внимание и проводить анализы», — отметил специалист.

По его словам, желание есть чипсы и выпечку скорее обусловлено желанием получить радость и награду, к примеру, за успешный рабочий день, заключенный контракт и т.д. Это является нормой, но важно помнить, что нельзя есть вредные продукты вместо еды, заключил врач.

Согласно исследованию «Х5 Клуб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», колбасу и мясные деликатесы едят почти все россияне — 96,5% респондентов не представляют без нее свой рацион: 40,2% начинают с колбасы утро, 41,5% используют ее для перекусов, а 31,7% готовы наслаждаться ею в любое время дня и ночи.

46,4% опрошенных считают колбасу вредной. Однако совсем отказаться от нее готовы только 3,4%. Среди причин отказа они называют соображения здоровья (33,3%) и предпочтение более натуральных продуктов (66,7%).

Ранее ученые назвали две пищевые привычки, повышающие риск инсульта.

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