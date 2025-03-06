Россиянам объяснили, как справиться с «сахарными ломками» и тягой к сладкому

Человеческий организм воспринимает сладкое как награду. Это связано с тем, что при потреблении сахара в мозге выделяется дофамин, и чем больше человек его ест, тем сильнее закрепляется эта связь. Сам механизм схож с наркотической и алкогольной зависимостью, а резкое исключение сахара из рациона грозит раздражительностью, головной болью и другими симптомами отмены, рассказала диетолог Полина Журавлева.

«Сейчас сахар в чудовищных пропорциях добавляют практически в любые продукты – от йогуртов до кетчупов. Это формирует скрытую зависимость, когда человек потребляет его, даже не осознавая этого. Мы все наркоманы», — заявила врач Общественной Службе Новостей.

При резком отказе от сладкого уровень глюкозы в крови падает, дофамин снижается, а организм начинает требовать привычную дозу удовольствия. Чтобы справиться с этим состоянием, снижать количество сахара следует постепенно, заменяя его ягодами, сухофруктами. Совсем запрещать сладкое себе не нужно – важно лишь выйти на баланс, вводя полезные перекусы, спорт, так как это стимулирует выработку эндорфинов.

«Главное — не начинать искать сахар везде, как умалишенные», — подчеркнула диетолог.

Она назвала зависимость от сладкого биологической реакцией организма, подчеркнув, что помогает в этом случае только осознанный подход к рациону.

Ученые до этого выяснили, почему после сытного обеда многим все равно хочется съесть что-нибудь сладкое. Оказалось, что этот эффект — не просто привычка, а биологически обусловленный процесс, связанный с активностью определенных нейронов в мозге. Механизм активируется уже в момент восприятия сахара — его вкус сам по себе запускает выделение β-эндорфина, даже если организм раньше не сталкивался с таким продуктом.

Ранее стало известно, какой сахар повышает риск развития рака желудка.