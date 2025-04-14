Россиян предупредили об угрозе подхватить на пляже опасные инфекции и паразитов

Пляж в городе – это само по себе не самое чистое место, однако ситуация зачастую усугубляется из-за впадающих в водоемы рек и ручьев или диффузных стоков. Такие реки питают Черное, Балтийское, Азовское моря, ухудшая качество и санитарно-экологическое благополучие водных объектов. На этом фоне возникает угроза подхватить на пляже опасную инфекцию, предупредил исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности», член общественного совета Росприроднадзора Владислав Жуков.

«Загрязненные воды несут в себе не только возбудителей различных инфекций, яйца гельминтов, но и различные токсичные соединения», — отметил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Плюсом он назвал тот факт, что морская вода мешает распространению патогенных инфекций, так как в соленой воде выживать им намного сложнее. Однако опасность, которую для отдыхающих представляют токсические соединения и прочие загрязнители, остается высокой. Так, есть угроза попадания в ЖКТ грязной воды и заражения ротавирусными инфекциями, кишечными заболеваниями, вплоть до дизентерии, подчеркнул инфекционист.

Он призвал специализированные службы тщательно контролировать места для отдыха вблизи устьев рек, ручьев. Жителям Жуков посоветовал следует соблюдать осторожность, отказываясь от купания на пляжах в случае, если вода выглядит грязной.

Роспотребнадзор до этого сообщил о планах оценить риски для здоровья после разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Анапы. Ведомство инициировало соответствующую научно-исследовательскую работу, в ходе которой несколько ведущих научных организаций и исследовательских институтов изучат содержание загрязнений в песчаном грунте, воде и воздухе пляжной зоны в районе разлива, чтобы выяснить опасность для местных жителей и туристов.

Ранее россиян предупредили о страшных последствиях купания в фонтанах.