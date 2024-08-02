Россиян предупредили о страшных последствиях купания в фонтанах

Купание в городских фонтанах чревато страшными последствиями для здоровья. Они являются рассадниками патогенных микроорганизмов, вирусов и паразитов, предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Наиболее распространены в фонтанах такие бактерии, как Escherichia coli, Legionella, а также ротавирусы, аденовирусы и паразиты Cryptosporidium, рассказал ученый. Заражение такими микроорганизмами грозит гепатитом А, гастроэнтеритом, легионеллёзом и кожными заболеваниям.

«Фекалии птиц, бездомные животные, люди, использующие фонтаны для питья и купания, моющие в них руки и ноги», — объяснил химик.

Воду в фонтанах не проверяют эпидемиологи, крайне редко меняют или чистят – по сути это стоячая вода, которая является благоприятной средой для размножения паразитов, подчеркнул Дорохов. Осоенно опасны, по его словам, так называемые «сухие фонтаны», у которых нет снаружи видимой чаши, а вода льется через решетки. В них попадает грязь, разные химические вещества, а также могут быть яйца гельминтов – заразиться в этом случае можно даже просто при соприкосновении водой с кожей.

Помимо этого, в фонтанной воде могут быть пестициды и тяжелые металлы, смытые с земли. Грязь накапливается и на их дне, из-за чего появляются слизь, водоросли, на которых можно поскользнутся. Если проглотить такую грязную воду, то можно отравиться, подхватить инфекцию, подчеркнул химик. При попадании воды в трещины или ранки, она может привести к образованию гноя, а также к конъюнктивиту.

До этого юристы напомнили, что купание в городских фонтанах может обернуться для жителей и гостей Москвы штрафом в размере от 500 до 2,5 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Россиянам ранее объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах.