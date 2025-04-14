Владеющая упавшим в Гудзон вертолетом фирма прекратила работу

FAA: компания — владелец вертолета, упавшего в реку в США, прекратила работу

Туристическая фирма, которая владела рухнувшим в реку Гудзон вертолетом, прекратила свою работу, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в соцсети X.

«Компания New York Helicopter Tours, причастная к падению в реку Гудзон, немедленно прекращает свою работу», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, турфирма закрылась временно или закрылась вовсе. Сотрудники Управления начали проверку лицензии туроператора.

Вечером 10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы.

На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей, сообщают американские СМИ. Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Позже американское агентство Associated Press (AP) со ссылкой на юриста в области авиации Джастина Грина писало, что крушение могло случиться из-за повреждения хвоста воздушного судна несущим винтом. По словам Грина, после такого ни один пилот не смог бы предотвратить крушение.

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Ранее появилось видео падения вертолета в реку Гудзон.