В США назвали возможную причину крушения вертолета в Нью-Йорке

Падение вертолета в реку Гудзон недалеко от Статуи Свободы в Нью-Йорке могло случиться из-за повреждения хвоста воздушного судна несущим винтом. Об этом сообщает американское агентство Associated Press (AP) со ссылкой на юриста в области авиации Джастина Грина.

«Возможно, несущий винт вертолета задел хвостовую балку, повредив ее, что привело к свободному падению кабины», — пояснил эксперт в беседе с журналистами.

Он добавил, что после такого ни один пилот не смог бы предотвратить крушение.

Вечером 10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы.

На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей, сообщают американские СМИ. Личность пилота официально пока не подтверждена.

Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее появилось видео падения вертолета в реку Гудзон.