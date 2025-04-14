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В Сахалинской области из-за подтопления талыми водами произошло обрушение трассы

Минтранс Сахалинской области: на трассе Невельск — Томари произошло обрушение
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области

Обрушение земляного полотна произошло на 143-м км автомобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта региона в Telegram-канале.

«Из-за подтопления талыми водами произошло обрушение части земляного полотна в месте размещения водопропускной трубы», — говорится в заявлении.

На этом фоне власти приостановили движение всех видов транспортных средств на данном участке дороге. Ограничения начали действовать утром 14 апреля в 6:00 по местному времени (вечером 13 апреля в 22:00 мск).

Как рассказал руководитель ГКУ «Управление Сахалинавтодор» Вадим Думанский, на место происшествия были направлены несколько единиц специальной техники. Среди них — экскаватор, погрузчик, бульдозер, автогрейдер и восемь автосамосвалов.

«После оценки объемов работ, необходимых для восстановления данного участка, будут определены сроки их завершения», — добавил представитель профильного предприятия.

В феврале в Красноармейском округе Приморского края обрушилась часть моста через реку Большая Уссурка. По данным местной администрации, в результате инцидента никто не пострадал. Жителям было временно запрещено пересекать поврежденную переправу.

Ранее в Джанкойском районе Республики Крым рухнул автомобильный мост.

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