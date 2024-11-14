В Крыму спасатели продолжают разбор завалов рухнувшего моста. Работы займут не менее суток МЧС будут не менее суток разбирать завалы рухнувшего в Джанкойском районе моста

В Джанкойском районе Крыма продолжается разбор завалов после обрушения моста, произошедшего накануне. Причиной инцидента стала перегрузка фуры, которая превысила допустимый вес на 13 тонн. Мост рухнул на железнодорожные пути. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.

Разбор завалов на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма продлится не менее суток, сообщает газета «Известия».

По словам сотрудников МЧС, специалисты ведомства сейчас занимаются устранением последствий обрушения, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов планируется в течение следующего дня.

На месте происшествия работают 43 специалиста и 16 единиц техники.

Причиной обрушения стала фура

Накануне в Крыму на дороге Джанкой — Маслово, между селами Изумрудное и Маслово, обрушился автомобильный мост. По данным МЧС, он упал на железнодорожные пути. В момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.

В результате происшествия пострадали два человека. Спасатели деблокировали их и передали медикам. Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии, а второй получил помощь на месте и отказался от госпитализации.

«Пострадавшие доставлены в ГБУЗ РК Джанкойская центральная районная больница. По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое», — сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Следственный комитет Крыма и Севастополя установил, что причиной обрушения моста стало движение перегруженного большегруза. Следователи провели осмотр места происшествия и сейчас занимаются проверкой технической документации. Также будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.

«Следователями проводится осмотр территории, изучается автотехническая документация, организовано взаимодействие с медучреждениями», — пояснили в СК.

Перегруз — 13 тонн

Фура, ставшая причиной обрушения моста, перевозила почти на 13 тонн больше допустимого веса, рассказал в беседе с РЕН ТВ глава пожарно-спасательного отряда МЧС по региону Сергей Сорокин.

«Проводятся работы по разбору завалов при помощи инженерной техники, а также восстановительного поезда... Легковой автомобиль мы уже убрали. Остался большегруз и бетонные плиты», — пояснил он.

Близ места обрушения у дороги был установлен знак, согласно которому максимальный размер большегрузов, допустимый для пересечения моста, составляет не более 18 тонн. Фура же, из-за которой мост рухнул, перевозила около 30 тонн, рассказал специалист.

При этом местная жительница Ирина сообщила «Газете.Ru», что мост был не освещен и находился в аварийном состоянии.

«Мост был аварийный, по нему было страшно ездить и не было никакого освещения... Пусть они говорят, что из-за загруженности фуры рухнул мост, нет, это все неправда», — сказала она.

Прокуратура Крыма взяла под контроль проверку обстоятельств обрушения моста.