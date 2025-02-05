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В Приморье рухнул мост

В Приморье рухнул пролет моста через Большую Уссурку
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Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье рухнул пролет моста через Большую Уссурку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Красноармейского округа Приморского края.

На поврежденном мосту остановился большегруз, с которого на лед упали пиломатериалы и прицеп. Авария и обрушение моста произошло в районе села Мельничное. При инциденте никто не пострадал, на место происшествия выехали спецслужбы. Из-за опасности жителям было запрещено пересекать не до конца упавший мост и использовать альтернативные пути через поселок Терней. Дело поставила на контроль транспортная прокуратура.

До этого в Приморье жители закрыли унитазом люк на дороге и привлекли внимание властей.

В городской администрации изданию заявили, что крышка на коллекторе не раз восстанавливалась, но она регулярно исчезает, и пообещали поставить новую. Инцидент с установкой унитаза на дороге местные жители бурно обсуждают в соцсетях. Они предлагают дополнить инсталляцию туалетной бумагой и освежителем воздуха.

Ранее на видео попало, как тигры наблюдали за людьми на трассе в Приморье.

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