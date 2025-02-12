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В Госдуме заявили, что не хотят переборщить с амнистией на 9 мая

Депутат Синельщиков: амнистия на День Победы не будет всепрощающей
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Павел Лисицын/РИА Новости

Возможная амнистия на День Победы 9 мая 2025 года не будет всепрощающей. Об этом телеканалу RTVI заявил депутат Государственной думы, первый замглавы комитета по госстроительству Юрий Синельщиков.

Он провел параллели с амнистией, прошедшей десять лет назад, на 9 мая 2015 года. По его словам, в этот раз из списков на амнистию будут исключены те заключенные, которые совершили тяжкие или особо тяжкие преступления.

«Мы чуть сузили, убрали некоторые статьи. Но мы распространяем амнистию на участников боевых действий, в том числе речь идет об участниках специальной военной операции», — заявил Синельщиков.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле прорабатывают возможность амнистировать в честь 80-летия Победы в ВОВ некоторых осужденных женщин.

С инициативой объявить амнистию выступила 4 декабря 2023 года член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Ранее Верховный суд поддержал ужесточение наказания за похищение детей при военных конфликтах.

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