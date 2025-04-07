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В Госдуме отвергли необходимость амнистии к юбилею Победы

Депутат Картаполов: проводить амнистию в честь юбилея Победы не нужно
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Проводить амнистию к 80-летию со Дня Победы нет необходимости, уверен глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Сегодня у тех, кто находится в местах лишения свободы и любит свою Родину есть хороший шанс это доказать — подписав контракт с Министерством обороны», — заявил депутат.

По слова Картаполова, в условиях СВО другой «амнистии» не нужно, а все остальное — «от Лукавого».

До этого депутат первый замглавы комитета по госстроительству Юрий Синельщиков заявил, что возможная амнистия на День Победы 9 мая 2025 года не будет всепрощающей.

Он провел параллели с амнистией, прошедшей десять лет назад, на 9 мая 2015 года. По его словам, в этот раз из списков на амнистию будут исключены те заключенные, которые совершили тяжкие или особо тяжкие преступления.

В Кремле же сообщали о прорабатывании возможности амнистировать в честь 80-летия Победы в ВОВ некоторых осужденных женщин.

Ранее стало известно, что российские гимнасты получили отказ в нейтральном статусе из-за открыток к 9 мая.

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