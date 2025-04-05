Российские гимнасты получили отказ в нейтральном статусе из-за открыток к 9 мая

Российским гимнастам отказали в нейтральном статусе по причинам, не связанным с поддержкой СВО, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Среди самых популярных причин отказа указывается размещение в соцсетях открыток к 9 мая, содержащих георгиевскую ленту, участие в праздничных концертах ко Дню Победы, а также фотографии с детьми в военной форме времен ВОВ.

Одной из причин была подписка спортсменов на группу в социальной сети, где была размещена афиша пятого Всероссийского антидопингового диктанта, приуроченного ко Дню физкультурника. На афише была размещена латинская цифра V, что было расценено проверяющим комитетом Международной федерации гимнастики (FIG) как символ поддержки СВО.

FIG в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК), отказались ехать представители как художественной гимнастики, так и спортивной гимнастики.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее российские гимнасты отказались от нейтрального статуса.