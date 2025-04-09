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Россиянка купила кулич с гвоздем в сетевом супермаркете

Жительница Салехарда показала гвоздь, который попался ей в пасхальном куличе
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Лабытнанги Info/VK

Жительница Салехарда рассказала, что в пасхальном угощении, которое было куплено в одном из городских супермаркетов, ей попался металлический гвоздь. Его фотографию по просьбе потерпевшей разместил паблик «Лабытнанги Info» во «ВКонтакте».

«Хочу сообщить о случае, который произошел вчера в магазине на улице Патрикеева, 1. Купили там пасхальный кулич, внутри него был обнаружен неприятный сюрприз — маленький гвоздик, который, слава Богу, чудом почувствовали языком и не проглотили», — возмутилась женщина.

Она обратилась к администрации города с просьбой проверить поставщиков указанного продукта.

В комментариях к посту часть подписчиков посочувствовала жительнице, а также посоветовала написать заявление в Роспотребнадзор. Но нашлись и те, кто обратил внимание, что женщина вкушала праздничное угощение задолго до Пасхи.

«Пасха в 20 апреля, зачем покупать это раньше?», «А нечего перед Пасхой было есть», «Железа в организме должно быть достаточно», — пошутили в комментариях.

Обратится ли женщина с заявлением в надзорные органы, не уточняется.

Ранее жительница Сургута заказала торт «Прага» из магазина и обнаружила внутри три зуба.

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