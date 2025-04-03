Москвичам предложили купить куличи к Пасхе почти за 106 тысяч рублей

В «Кафе Пушкинъ» в Москве продают корзины с куличами почти за 106 тысяч рублей

Московская кондитерская «Кафе Пушкинъ» предложила к Пасхе купить корзинку с куличами, яйцами, декоративными зайчиками и прочими атрибутами христианского праздника за 105,8 тысячи рублей. Соответствующий товар появился на сайте заведения.

Согласно информации, опубликованной на сайте, в эту стоимость входит целый набор еды к Пасхе. В большой плетенной корзине можно найти пять куличей весом от 455 г до 1,4 кг с шоколадом и кремом. Кроме того, в ней лежат дюжина пасхальных яиц, пряник, шоколад, мармелад, карамель и прочие сладости. Также в набор положили две фигурки зайцев.

В этом году католики и православные христиане отметят Пасху в один день — 20 апреля. Традиционно в этот день в России проходят торжественные пасхальные службы и крестный ход. Одним из главных атрибутов праздника являются крашеные яйца, символизирующие новую жизнь и возрождение. Также на Пасху принято есть куличи, отсылающие к Тайной вечере, на которой Иисус назвал хлеб телом своим. Подробнее об истории и традициях праздника — в материале «Газета.Ru».

Ранее Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине к Пасхе.