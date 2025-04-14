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Фанатов Паши Техника назвали хамами

Лидер «Парка Горького» назвал фанатов Техника хамами из-за надписи на стене Цоя
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Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов назвал фанатов Паши Техника хамами из-за надписи на стене Цоя. Его слова приводит издание «Известия».

«Я не могу себе представить, чтобы поклонники Виктора Цоя взяли и разрисовали памятник [Владимиру] Высоцкому», — посетовал он.

По словам Белова, он не знает Пашу Техника и не слышал о нем ничего, однако сочувствует ему из-за его поклонников.

12 апреля из-за рвения фанатов граффити с лицом Цоя временно перекрыла большая надпись «Техник», которая заняла половину стены его памяти. Друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин сообщил, что память рэпера нужно чтить разными способами, но не путем вандализма.

13 апреля посвящение Паше Технику на стене Виктора Цоя на Арбате закрасили.

Ранее лидер группы «СерьГа» заявил, что разрисовавшие стену Цоя в честь Паши Техника пожалеют об этом.

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