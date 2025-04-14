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Повара «Яндекс Лавки» и кладовщика в Москве обвинили в терроризме

В Москве повара ресторана и сотрудника «Яндекс Лавки» обвинили в терроризме
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Global Look Press

Задержанные в Москве повар «Яндекс Лавки» Ахат Эшмурзаев и кладовщик ООО «Урюк» Салохиддин Насидиров обвиняются в симпатиях к террористической организации после проверки их мобильных телефонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, мужчины были задержаны в ходе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Им было назначено выдворение на родину, однако перед этим правоохранители решили проверить их телефоны. В них были обнаружены признаки подготовки к вступлению в ряды организации, признанной на территории РФ террористической.

«После этого обоих по решению суда перевели из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО», — говорится в сообщении.

До этого апелляционный военный суд утвердил приговор Тихоокеанского флотского военного суда в отношении мигранта, проживающего на Камчатке, которого обвиняли в финансировании сирийских террористов.

Суд установил, что мужчина действительно переводил средства в Сирию на приобретение террористами оружия и боеприпасов. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Первые три года он отсидит в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима.

Ранее полиция провела рейд в бане, куда мигранты не пускали русских.

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