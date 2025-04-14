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Россиянам рассказали, какие болезни переносят голуби

Врач Бекетов: голуби могут переносить сальмонеллез и листериоз
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Shutterstock/FOTODOM

Городские голуби могут быть переносчиками серьезных инфекций и навредить здоровью людей. Об этом kp.ru рассказал доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, пульмонолог Владимир Бекетов.

«Пернатые и правда могут переносить очень неприятные для здоровья человека напасти. Например, сальмонеллез, кампилобактериоз и листериоз. Проявляются эти болезни похоже: слабость, повышение температуры, тошнота, рвота, головная боль, расстройство желудка. Кроме того, сальмонеллез способен приводить к повреждениям нервной системы, а листериоз вызывает у беременных патологию плода», — объяснил врач.

По его словам, птицы также могут переносить туляремию, орнитоз и грибковую инфекцию криптококкоза, которые поражают дыхательную систему, кожу и внутренние органы. Бекетов добавил, что тяжелые заболевания могут также спровоцировать их пух, перья и помет. Заразиться можно при контакте с голубями, например, если кормить их с рук.

Сотрудник зоомузея МГУ, кандидат наук, орнитолог Евгений Коблик до этого говорил, что даже в парковых зонах россиянам нужно отказаться от кормления голубей, так как они распространяют опасные для человека заболевания.

Ранее сообщалось, что женщина заразилась стригущим лишаем после контакта с вещами в магазине одежды.

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