Россиян призвали не кормить голубей даже в парках из-за угрозы орнитоза

Даже в парковых зонах россиянам нужно отказаться от кормления голубей, так как они распространяют опасные для человека заболевания, предупредил сотрудник зоомузея МГУ, кандидат наук, орнитолог Евгений Коблик. В числе опасных инфекций он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал орнитоз и птичий грипп.

По мнению специалиста, главная проблема заключается в слишком большом количестве голубей в городах, что приводит к нарушению экобаланса и делает птиц реальной угрозой. Как минимум, они вредят памятникам, сооружениям, портят их пометом с агрессивным химическим составом. А самое главное – они распространяют опасные для человека инфекции, например – орнитоз.

«Птичий грипп больше связан с перелетными птицами, которые переносят его из каких-то очагов. Городские птицы этому меньше подвержены, а вот орнитоз у них распространен довольно широко», — пояснил специалист, подчеркнув, что в этом плане угрозу представляют именно голуби, а не синицы, вороны или воробьи.

Передается орнитоз воздушно-пылевым путем, то есть подхватить его можно не только при прямом контакте с больной птицей, но и при взаимодействии с пометом или перьями такого животного, вдохнув частицы пыли с возбудителем. Орнитолог призвал избегать любого контакта с этими птицами, в том числе не кормить их, чтобы минимизировать риски заражения. По словам Коблика, не нужно опасаться, что это приведет к массовой гибели птиц – у них просто снизится кормовая база и, как следствие, темпы размножения.

«Кстати говоря, во многих городах мира численность голубей удалось снизить именно таким способом», — заключил эксперт.

До этого ученые обнаружили в организмах перелетных птиц и моллюсков значительное увеличение концентрации токсичных веществ ПФАС (пер- и полифторалкильных соединений). Эти химикаты, известные как «вечные», не разлагаются в природе и накапливаются в окружающей среде, представляя угрозу для животных и людей.

Орнитолог Давыдов рассказал москвичам о правилах подкормки городских птиц.