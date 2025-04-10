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Женщина заразилась стригущим лишаем после контакта с вещами в магазине одежды

The Sun: у британки появился стригущий лишай из-за одежды, сданной покупателями в магазине
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Бывшая сотрудница магазина одежды из Англии заразилась стригущим лишаем после контакта с вещами, которые сдают покупатели, пишет The Sun.

Девушка по имени Мэй, работавшая в магазине, рассказала, как на самом деле обращаются с возвращенными вещами в крупных розничных сетях. Работая в примерочных, она заразилась стригущим лишаем, после чего решила предупредить других об опасности.

Мэй объяснила, что многие покупатели злоупотребляют политикой возвратов. По ее словам, некоторые люди носят купленную одежду в течение месяца, а затем успешно возвращают ее в магазин. При этом важно лишь найти сотрудника, который не будет придираться к состоянию возвращаемого товара.

Самое неприятное, по словам девушки, начинается после принятия возврата. Одежду не стирают и не подвергают какой-либо санитарной обработке. Ее просто вешают обратно на вешалку и выставляют на продажу как новую. Таким образом, следующий покупатель может приобрести вещь, которую до него носил совершенно незнакомый человек, причем в самых разных условиях.

Мэй подчеркнула, что проблема не ограничивается только возвратами. Даже совершенно новая одежда перед попаданием на прилавок проходит через множество рук — от фабрики до склада и магазина. На каждом этапе вещи могут контактировать с грязными поверхностями. Именно так она и заразилась стригущим лишаем, работая в магазине.

В заключение Мэй призвала всех обязательно стирать новую одежду перед первой ноской. Британка отметила, что многие недооценивают эту опасность, считая, что вещи в магазинах действительно новые и чистые.

Ранее в Японии арестовали менеджера магазина одежды, который вел скрытую съемку в примерочных.

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