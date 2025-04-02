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Юрист рассказала, кому полагается сокращенная рабочая неделя

Юрист Красовская: короткая рабочая неделя доступна работающим с радиацией
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Максим Блинов/РИА Новости

Работа на неполный день возможна для некоторых категорий граждан. Об этом сообщила агентству Prime ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Такой график доступен работникам в возрасте до 18 лет, инвалидам 1 и 2 групп, и тем, кто трудится во вредных (3 и 4 степени) или опасных условиях труда.

Льгота касается педагогов, медиков и женщин в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местах, рассказала юрист.

Она подчеркнула, что количество рабочих часов во всех случаях разное. В пример она привела медицинских работников, для которых установлена 39-часовая рабочая неделя.

Красовская подчеркнула, что 24-часовая рабочая неделя доступна медицинским работникам, которые взаимодействуют с радиоактивными материалами, а также тем, кто ликвидирует объекты по производству химического оружия.

Кроме того, работодатель обязан установить неполное рабочее время по заявлению беременной женщины, одного из родителей (опекуна), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лица, которое осуществляет уход за больным членом семьи в соответствии с медзаключением, добавила юрист.

До этого сообщалось, что на соискателей в возрасте до 30 лет в январе-феврале 2025 года пришлось 56% резюме, что говорит о повышении доли молодых сотрудников на рынке труда.

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