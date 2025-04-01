Психолог рассказала, как справиться с профессиональным выгоранием

Борьба с профессиональным выгоранием у сотрудников требует централизованного подхода от работодателей и самих работников. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог Елена Горелова.

По ее словам, в этом вопросе могут помочь введение гибкого графика и создание системы поддержки и наставничества. Кроме того, эксперт рекомендует обращать внимание на здоровье сотрудников и предоставлять им возможность для занятия спортом и отдыха. Еще один важный фактор — улучшение условий работы.

«С феноменом профессионального выгорания сталкиваются тысячи людей, и эта проблема нуждается в серьезном внимании. Современные реалии требуют от организаций адаптивности и внимания к благополучию сотрудников. Нужно создавать условия, в которых работники смогут эффективно выполнять свои обязанности, не рискуя своим физическим и психическим здоровьем»,— подчеркнула Горелова.

Бизнес-психолог, эксперт по психологии денег Гульнара Зиннатуллина до этого говорила, что в современном обществе проблема профессионального выгорания приобретает все большую актуальность. По ее словам, с этим явлением сталкивалась почти половина работающих россиян.

Ранее россияне стали чаще читать книги о профессиональном выгорании.