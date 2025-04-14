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В пятницу в Москву придет летняя погода

Вильфанд: с пятницы в Москве установится июньская погода
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с пятницы москвичам можно ожидать по-летнему теплую погоду. Его слова передает ТАСС.

По его словам, столбик термометра поднимется на 6 — 8°C выше нормы, температура будет равна показателям июня.

«Земля уже существенно прогрелась. Поэтому даже ночью, когда будет высокое давление и малооблачная погода, охлаждаться подстилающая поверхность сильно не будет. В ночь на пятницу минимальная температура прогнозируется в диапазоне около плюс 10 градусов, а дневная — выше 20 градусов тепла», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что в субботу и воскресенье в столице ожидается теплая и облачная погода. Ночью температура составит +10 ... +12°C, а в дневное время — около +20°C.

До этого в Гидрометцентре РФ сообщали, что в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана.

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