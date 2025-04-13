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Суд не стал арестовывать обвиняемых в удержании рабов в Кузбассе

Суд Новокузнецка отказался арестовать мигрантов, обвиненных в удержании рабов
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд Новокузнецка отказался заключать под стражу группу лиц, которые обвиняются в многолетнем удержании людей в трудовом рабстве, сообщило в Telegram-канале управление СК по Кемеровской области.

Согласно публикации, трем жителям Кузбасса были предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и использовании рабского труда. Следователи просили суд заключить мужчин под стражу, но ходатайство не было удовлетворено.

В посте подчеркивается, что председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и причинах вынесенного судебного решения и распорядился принять меры по его обжалованию.

На этой неделе стало известно, что в период с 2012 года по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвальном помещении гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Правоохранители обнаружили в гаражном боксе пятерых мужчин и трех женщин в возрасте от 33 до 49 лет, при этом двое мужчин считались пропавшими без вести. Люди рассказали, что их использовали в качестве сортировщиков мусора, а в случае отказа от работы к ним применяли физическую силу. Еще одной женщине удалось сбежать.

Ранее семейную пару осудили за обращение детей в рабство.

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