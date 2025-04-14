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Эксперт рассказал, почему выгодно регулярно передавать показания счетчиков

Эксперт Бондарь: передача показаний счетчиков может повлиять на платежи
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT, почему выгодно регулярно передавать показания счетчиков учета воды и электричества.

По его словам, если не передавать показания счетчиков, то никакого штрафа за это не предусмотрено.

«Однако есть важные нюансы <...>. Если вы не передаете показания более трех месяцев, управляющая компания переведет вас на расчет по среднему потреблению. А после полугода молчания начисления пойдут по нормативам, да еще с повышающим коэффициентом 1,5. Это может заметно увеличить сумму в платежке», — поделился эксперт.

Он добавил, что лучший способ избежать вышеперечисленных проблем — регулярная передача показания счетчиков.

До этого эксперт по ЖКХ Бондарь описал два сценария получения штрафа за замену батареи.

По словам Бондаря, все штрафы накладываются судом и жилищной инспекцией, а не управляющей компанией.

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