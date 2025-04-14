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В Мьянме произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в Мьянме
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Reuters

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 10 км к западу от города Нейпьидо, столицы Мьянмы. Подробности приводит Метеорологический департамент Таиланда.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В разных частях страны также были отмечены подземные толчки магнитудой от 3,4 до 3,9.

Информации о пострадавших или разрушениях на территории Мьянмы не поступало.

Буквально днем ранее в Мьянме было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Никто не пострадал.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме оказались повреждены здания, были госпитализированы множество людей с травмами разной степени тяжести. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее сообщалось, что российские врачи оказали помощь сотням пострадавших при землетрясении в Мьянме.

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