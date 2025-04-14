В ЦФО для защиты железных дорог от диверсий создали спецформирования полиции

В ЦФО спецформирования полиции будут защищать от диверсий железные дороги

В Центральном федеральном округе (ЦФО) России будут созданы специальные формирования полиции, предназначенные для борьбы с диверсиями на железных дорогах. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрий Гутыря.

Он отметил, что для обеспечения безопасности железнодорожного транспорта были созданы мобильные объездные группы. Они состоят из двух и более сотрудников полиции, которые на специальных бронированных автомобилях объезжают удаленные участки железных дорог.

Гутыря подчеркнул, что эти мобильные группы будут оснащены квадрокоптерами и антидроновыми ружьями, что позволит вести мониторинг с воздуха и бороться с несанкционированным использованием дронов.

13 апреля сообщалось, что в Ленинградской области правоохранители задержали 14-летнего школьника по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

4 апреля москвича и двух девятиклассников задержали за попытку поджога релейного шкафа.

Ранее подростка отправили в колонию за госизмену и диверсию на железной дороге.