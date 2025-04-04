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Москвича и двух девятиклассников задержали за попытку поджога релейного шкафа

Жителя Москвы и двух девятиклассников задержали за попытку сжечь релейный шкаф

Сотрудники ФСБ и транспортной полиции задержали жителя Москвы и двух девятиклассников, которые пытались сжечь релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Яуза — Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщается в Telegram-канале управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Задержанные подозреваемые рассказали, что совершили преступление за вознаграждение в размере 15 000 рублей, которое им пообещал незнакомец в одном из мессенджеров, отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт в составе группы лиц).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантов. В ведомстве добавили, что взрослый подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

Незадолго до этого сообщалось, что влюбленную пару из Тюмени обвинили в поджоге двух релейных шкафов. По данным транспортной полиции, подозреваемые подожгли два релейных шкафа на перегоне между станциями Утяшево и Тюмень. После задержания они сразу же признались в содеянном и рассказали, что согласились пойти на поджог за вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.

Неизвестный наниматель уверял их, что повреждение инфраструктурного объекта было выгодно ему из-за того, что он планировал получить страховые выплаты за якобы застрахованные релейные шкафы. Предложение они получили от неизвестного через популярный мессенджер в группе, где размещаются различные вакансии.

Ранее в ФСБ заявили о предотвращении теракта в общежитии для курсантов в Подмосковье.

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