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В Германии планируют удвоить население деревни с помощью беженцев

Bild: в ФРГ разместят 45 беженцев в деревне с населением в 79 человек
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Marcus Brandt/Global Look Press

В ФРГ разместят 45 беженцев в деревне Блайхах-Гунцесрид с населением в 79 человек. О соответствующих планах немецких властей узнало издание Bild.

«Мы проинформировали общественность и интенсивно занимаемся этим вопросом. Место не подходит. Интеграция в этих условиях затруднена», — прокомментировала ситуацию бургомистр населенного пункта Кристоф Эндрес.

Площадь для проживания беженцам планировал предоставить владелец частного отеля Heubethof Робби Ланге. Предприниматель предположил, что деревенская идиллия будет способствовать реабилитации и интеграции местных жителей. При этом местные жители опасаются, что беженцы будут изолированы из-за отсутствия доступа к работе и транспорту, что превратит гостиницу в гетто.

До этого одержавший победу на выборах в Германии блок ХДС/ХСС предложил объявить чрезвычайную ситуацию в ФРГ из-за мигрантов.

Ранее Пашинян назвал сережку в ухе причиной миграции из Армении.

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