Пашинян назвал сережку в ухе причиной миграции из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился опытом общения с армянскими эмигрантами в Европе. Его слова приводит Sputnik Армения.

Пашинян отметил, что правительство страны должно подробнее изучать причины и обстоятельства миграции граждан за границу. В пример он привел свои встречи с армянами, уехавшими в другие страны, которые предпочли работу официантами жизни на родине.

«Возникает вопрос — почему ты эмигрировал, в чем причина? Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш и так далее», — сказал Пашинян.

Армянский премьер добавил, что многие мигрировали из страны не только из-за нехватки рабочих мест, но и из-за опасений, связанных со службой в армии. Он подчеркнул, что вряд ли живущий ныне в Брюсселе армянин бросит новое место ради жизни в родном селе под обстрелами. Мирное соглашение с Азербайджаном пока еще не подписано.

Недавно Пашинян заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже в октябре.

Ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев назвал «далекими от реальности» предложения Пашиняна о подписании мирного договора.