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Украинские военные обстреляли город в Херсонской области

ТАСС: ВСУ атаковали жителей Голой Пристани Херсонской области, есть раненые
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Viacheslav Madiievskyi/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Голую Пристань в Херсонской области, в результате чего ранения получили трое горожан, еще двоих не удалось спасти. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Обстрел произошел в 19:05 мск, оборвав жизни мужчины и женщины.

«Также пострадали двое мужчин 1958 и 1986 годов рождения и женщина 1969 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие были доставлены в Скадовскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пациентов ранения грудной клетки, спины, коленных суставов.

Также при обстреле ВСУ в селе Геройское Голопристанского округа пострадала женщина 1993 года рождения. Она была госпитализирована в то же самое медучреждение, добавил Василенко.

13 апреля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удары из реактивной системы залпового огня Vampire по Каменке-Днепровской в Запорожской области. По его словам, украинские бойцы целятся по домам мирных жителей. По данным на 19:21, было зафиксировано не менее четырех прилетов, уточнил Рогов.

Ранее украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS.

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