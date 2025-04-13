Рейс из Петербурга в Египет перенесли второй раз

Вылет отложенного рейса из Петербурга в Египет перенесли на 14 апреля

Вылет отложенного ранее авиарейса из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх (Египет) перенесли на 12:00 мск 14 апреля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Изначально рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был отправиться 13 апреля в 03:30, но его отложили до 02:50 следующего дня. Причиной задержки стало позднее прибытие самолета. Пассажирам предоставили напитки, горячее питание и разместили в гостинице.

«Рейс отложили на 12:00 14 апреля по той же причине», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, пассажирам были продлены гостиницы.

12 апреля из-за позднего прибытия воздушного судна произошла задержка рейса AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Хургаду, который должен был вылететь в 3:30. Отправление самолета отложили до 23:30. 177 пассажирам предоставили напитки, горячее питание и организовали размещение в гостинице.

В субботу стало известно, что порядка 200 граждан России продолжают находиться в аэропорту Пхукета и не могут вылететь в Москву. Рейс ZF 2902 авиакомпании Azur Air должен был отправиться в российскую столицу 12 апреля в 8:50 (мск). Уточняется, что вылететь на родину у туристов получится только в 3:40 ночи.

Ранее мужчина, у которого забрали пиво, устроил дебош на борту самолета.