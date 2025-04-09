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Мужчина, у которого забрали пиво, устроил дебош на борту самолета

Yle: поляк устроил дебош в самолете, когда у него забрали пиво
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, у которого забрали пиво, устроил дебош на борту самолета в Финляндии, пишет Yle.

Инцидент произошел, когда гражданин Польши начал употреблять на борту пиво, купленное в аэропорту, что противоречит правилам авиакомпании. После того как бортпроводники изъяли алкоголь, мужчина стал вести себя агрессивно: громко требовал вернуть напиток, отказался пристегивать ремень безопасности, бросал багаж в проход и угрожал членам экипажа.

Капитан воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Куопио для высадки дебошира. Это привело к задержке рейса на 40 минут и повлекло задержку обратного вылета.

На следствии поляк отрицал факт нарушения порядка, утверждая, что не знал о запрете на употребление собственного алкоголя на борту. Он также заявил, что не был пьян и не угрожал персоналу, объясняя свои слова как «требование вернуть пиво». Однако свидетельские показания стюардессы противоречили его версии.

Подсудимый также ссылался на языковой барьер, однако представители экипажа подтвердили, что он свободно общался на английском и прекрасно понимал указания. До суда мужчина добровольно компенсировал убытки авиакомпаниям Finnair и Norra. Судья учел это обстоятельство при вынесении приговора, назначив ему штраф в размере €180.

Ранее пенсионерка укусила полицейского, попытавшегося отобрать у нее пиво.

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