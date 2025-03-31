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В Иркутской области дети жарили хлеб и сожгли двухэтажный дом

В Иркутской области дети сожгли дом, пытаясь пожарить хлеб
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ГУ МЧС РФ по Иркутской области

В Заларинском районе Иркутской области дети пытались пожарить на костре хлеб и устроили пожар в нежилом двухэтажном доме. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Инцидент произошел в поселке Залари. Шестеро подростков пробрались в недостроенный дом и разожгли костер на втором этаже. Несовершеннолетние пытались пожарить хлеб, уголек от костра пролетел между полами и попал на опилки.

Огонь сразу охватил помещение и быстро распространился на кровлю дома. Дети пытались самостоятельно потушить возгорание, но попытки оказались безуспешными. Очевидцы вызвали пожарных. С пожаром справились восемь сотрудников МЧС, пострадавших нет. С несовершеннолетними работают сотрудники ПДН.

До этого сообщалось, что в Ишимбайском районе Башкирии детская шалость стала причиной пожара в частном доме. Ребенок играл с огнем и случайно поджег полотенце. Испугавшись огня, мальчик бросил ткань на пол, огонь быстро перекинулся на дверь. Пожар заметили соседи, в момент возгорания в доме находились две женщины и мужчина. Всех удалось вывести из задымленного помещения, одна из пострадавших госпитализирована с отравлением продуктами горения. С огнем удалось справиться пожарным. Выгорели часть дома, гараж и баня.

Ранее на Алтае двое братьев сожгли квартиру после ссоры с матерью из-за плохих оценок.

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