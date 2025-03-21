Выброшенный на берег «скелет русалки» в Англии сбил с толку местных жителей

Загадочный скелет русалки, выброшенный на пляж в Великобритании, сбил местных жителей с толку, пишет Daily Star.

Пола Риган и ее муж Дейв во время прогулки по пляжу в Маргейте, графство Кент, обнаружили странный объект, напоминающий гибрид скелета и русалки. Они описали находку как нечто среднее между скелетом и мягкой, но не разложившейся тканью.

«Голова выглядела скелетной, но задняя часть, где был рыбьи хвост, была мягкой. Он не казался скользким или разложившимся, но это определенно было странно», — рассказала Пола.

Сначала супруги подумали, что это кусок коряги или останки тюленя, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это нечто необычное. Вокруг находки быстро собралась небольшая толпа, включая местных жителей и туристов. Никто не мог точно определить, что это за объект.

Среди теорий, выдвинутых очевидцами, — инопланетное существо, носовая фигура корабля, обломок или даже художественная инсталляция.

«Я просто знала, что никто нам не поверит, если мы не сфотографируемся рядом с этим», — добавила Риган.

На данный момент происхождение этого загадочного объекта остается неизвестным, но находка уже вызвала широкий интерес в социальных сетях.

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