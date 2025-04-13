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Москвичам рассказали, когда в столице растает снег

Синоптик Тишковец: снег в Москве растает через 48 часов из-за аномального тепла
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве снежный покров растает через 48 часов из-за наступающего аномального тепла. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что уже к концу следующей недели воздух может прогреться до + 22°C.

Специалист обратил внимание, что, несмотря на прошедший снег минувшей ночью, покров продолжает таять. На главной московской метеостанции ВДНХ высота снега за сутки уменьшилась с четырех до двух сантиметров, в Тушино — два сантиметра, в центре города, на Балчуге – покрова нет, а в районе МГУ – пять сантиметров.

Вскоре после мегаполиса снег растает и в Подмосковье.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в европейской части России появилась возможность сменить зимнюю резину на летнюю на следующей неделе после того, как наступит потепление. По его словам, для смены резины рекомендуется дождаться хотя бы пяти дней подряд, когда ночные температуры не опускаются ниже +5-7°C.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде на Пасху.

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