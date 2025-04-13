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В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на бездомных

«Е1»: в Екатеринбурге мужчина с ножом напал на бездомных, они госпитализированы
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на бездомных, спавших в сквере на скамейках на улице Ленина. Об этом сообщает портал «Е1».

«Он увидел бездомных, которые спокойно спали на скамейках, и начал их избивать кулаками и ногами. Прыгал на них, потом ножом порезал лицо», — рассказал источник, близкий к силовым структуром.

Отмечается, что мужчину будут проверять на вменяемость. Пострадавших на скорой увезли в больницу, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Нападавшего обвиняют в покушении.

10 апреля сообщалось, что в Пермском крае 28-летний мужчина поссорился с группой студентов и пытался наехать на них. В баре поселка Рябино произошел конфликт между 28-летним мужчиной и группой студентов. Столкновение переросло в драку. Решив отомстить молодым людям, мужчина отправился домой на такси, сел за руль своего УАЗа, вернулся и попытался наехать на компанию студентов. Молодым людям удалось разбежаться в стороны. После неудачного наезда водитель напал с ножом на одного из них.

Ранее в Обнинске мужчина напал на сотрудников ДПС.

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