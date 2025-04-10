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На видео попало, как калужанин напал на гаишников, открывших огонь

В Обнинске на видео попало, как мужчина напал на открывших огонь гаишников

В Обнинске сотрудники ДПС открыли огонь после нападения местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Неадекват налетел на сотрудников ГАИ в Обнинске, им пришлось открыть огонь. В Обнинске неадекватный мужик начал быковать на двух постовых. Несмотря на все попытки правоохранителей угомонить нападавшего и даже предупредительные выстрелы, тот продолжил переть на них», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина идет в сторону сотрудника ДПС и что-то кричит, в это время правоохранитель направляет пистолет на нарушителя, а позже — несколько раз стреляет в воздух. На записи также видно, что в момент нападения злоумышленник снял верхнюю одежду.

По информации источника, что стало причиной нападения калужанина неизвестно.

Telegram-канал «Типичный Обнинск» утверждает, что сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.

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