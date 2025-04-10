Пермяк пытался задавить студентов на УАЗе и пырнул ножом одного из них

В Пермском крае 28-летний мужчина поссорился с группой студентов и пытался наехать на них, сообщает «Рен-ТВ».

«В баре поселка Рябино произошел конфликт между 28-летним мужчиной и группой студентов. Столкновение переросло в драку. Решив отомстить молодым людям, мужчина отправился домой на такси, сел за руль своего УАЗа, вернулся и попытался наехать на компанию студентов», — отмечается в публикации.

Молодым людям удалось разбежаться в стороны. После неудачного наезда водитель напал с ножом на одного из молодых людей. Несовершеннолетний пострадавший госпитализирован с ранениями.

Водитель УАЗа задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

До этого в Обнинске мужчина напал на сотрудников ДПС. Полицейские были вынуждены применить оружие.

Ранее в Лондоне автомобиль врезался в ресторан.